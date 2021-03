Ntilikina et Maledon titulaires l'un contre l'autre

NBA

Elfrid Payton forfait (cuisse) en plus de Derrick Rose (protocole COVID-19) et Austin Rivers (devenu papa), Frank Ntilikina était de retour dans le cinq majeur de New York Knicks samedi pour affronter Oklahoma City et un autre meneur français, Théo Maledon.

Mais auteur de 2 fautes en début de rencontre, Frank Ntilikina a quitté le terrain au bout d'un peu plus de 6 minutes de jeu. Les Knicks étaient alors à -7. Ils sont ensuite remontés et passés devant, assez largement, pour l'emporter à l'extérieur 119 à 97. Résultat, Tom Thibodeau n'a plus fait appel à l'Alsacien. Au Thunder, Théo Maledon a fini à 10 points à 4/7 aux tirs (2/4 à 3-points), 4 rebonds, 3 passes décisives et 5 balles perdues en 29 minutes.

Comme les Knicks (20 victoires, 19 défaites), l'autre franchise new yorkaise, Brooklyn (26 victoires, 13 défaites), s'est imposée 100 à 95 ce samedi. Les Nets ont battu Détroit sans Timothé Luwawu-Cabarrot, toujours blessé au genou, et grâce à un James Harden décisif dans le money time. Du côté des Pistons, Sekou Doumbouya n'a joué que 3 minutes.