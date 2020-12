Ntilikina et New York battent Hayes et Détroit, Batum titulaire

NBA

A 11 jours du premier match officiel de la saison NBA 2020-2021, les matches de présaison ont démarré. L'occasion pour Killian Hayes de vivre sa première rencontre dans la grande ligue. Titulaire comme attendu, le gaucher a rapidement marqué son premier panier... avec la main droite.

First basket for the rook Killian Hayes pic.twitter.com/fbskj5Xbzr — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 12, 2020

Derrière, il s'est montré quelque peu maladroit (2/7 aux tirs, 7 balles perdues en 21 minutes) mais a tout de même cumulé 5 points, 4 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Le vétéran Derrick Rose l'a décrit comme "tendu" pour cette première sortie, lui qui n'a pas eu l'occasion de s'exprimer en Summer League par exemple.

Son coéquipier Sekou Doumbouya est sorti du banc (4 points à 1/2 et 4 rebonds en 11 minutes). Les Pistons se sont inclinés 90-84 face aux New York Knicks. Pas titulaire, Frank Ntilikina a fini à 7 points à 2/5, 5 rebonds, 0 passe décisive et 4 balles perdues en 19 minutes.

Pour sa première avec les Los Angeles Clippers, Nicolas Batum a également été titulaire aux côtés de Patrik Beverley, Paul George, Kawhi Leonard et Serge Ibaka. En 13 minutes, le Normand a eu le temps de marquer un panier (2 points à 1/3) et voler un ballon et les Clippers ont perdu 87-81 contre les Lakers.

Evan Fournier a lui gagné avec le Magic d'Orlando à Atlanta (112-116). L'arrière a fini à 13 points à 5/9, 1 rebond, 2 passes décisives et 2 interceptions en 25 minutes.

Enfin, Adam Mokoka n'a pas participé à la défaite de Chicago contre Houston (104-125).