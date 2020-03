Ntilikina et New York font tomber Houston, Gobert et Utah se rassurent

NBA

Crédit photo : New York Knicks

New York a mis fin à une série de six victoires de suite de Houston lundi soir au Madison Square. Les partenaires d'un bon Frank Ntilikina (11 points à 5/10 aux tirs dont 1/6 à 3-points, 4 passes décisives, 2 interceptions et 2 balles perdues en 29 minutes) ont fait la course en tête face aux Rockets avant de résister aux assaults finaux de James Harden (35 points) & co pour s'imposer de 2 petits points après un panier décisif de l'ancien poussin (U11) de l'Elan Chalon R.J. Barrett (27 points à 10/18) et une bonne défense de Frank Ntilikina sur Russell Westbrook sur le dernier tir.

Frank put the clamps on Westbrook to win the game pic.twitter.com/jiGlQdiqsd — Bleacher Report (@BleacherReport) March 3, 2020

Après avoir retrouvé la victoire à domicile contre Washington D.C., Utah a démarré un "road trip" (quatre matchs à l'extérieur) par une victoire à Cleveland. Rudy Gobert a retrouvé ses standards avec 20 points à 8/9 aux tirs, 9 rebonds, 5 contres et 2 interceptions en 34 minutes.

La soirée a en revanche été moins réussie pour Evan Fournier (13 points à 5/14, 2 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes) et Orlando qui se sont inclinés 130 à 107 à domicile face à Portland. Enfin, Adam Mokoka (4 points à 2/5 en 19 minutes) et Chicago ont battu Dallas 109-107 à domicile.

Les résultats NBA du lund 2 mars :