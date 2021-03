Ntilikina titulaire (13 points) mais battu, Killian Tillie s'intègre dans la rotation de Memphis

NBA

En plus d'Elfrid Payton, New York a du faire sans Derrick Rose ce mardi à San Antonio. L'ancien MVP a été placé à l'isolement car cas contact. Du coup, Frank Ntilikina a intégré le cinq majeur des Knicks. Cela lui a permis de cumuler 13 points à 5/7 aux tirs (dont 3/3 à 3-points), 2 rebonds et 0 passe décisive en 25 minutes. Mais son équipe s'est inclinée lourdement sur le parquet des Spurs (119-93).

Son camarade de la génération 98 Killian Tillie a également trouvé sa place dans la rotation des Memphis Grizzlies. L'intérieur a joué 12 minutes en sortie de banc lors de la victoire des siens à Washington D.C. (111-125). Il a cependant raté ses 2 tentatives de tir et pris 1 rebond, finissant par ailleurs à -14 dans le +/-.

Enfin, les Los Angeles Clippers se sont inclinés chez les Boston Celtics 117 à 112, malgré le bon match de Nicolas Batum (10 points à 4/6, 5 rebonds et 3 passes décisives en 30 minutes). Touché au dos, Kawhi Leonard n'a pas joué.