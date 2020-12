Officiel : Elie Okobo rejoint les Brooklyn Nets

Les Brooklyn Nets ont officialisé l'arrivée d'Elie Okobo (1,87 m, 23 ans). Le meneur/arrière français a signé un "Exhibit-10 contract", ce qui lui permet d'intégrer le groupe pour la présaison, déjà bien entamée. Il fait partie des 20 joueurs sous contrat (dont un two-way contract) avec la franchise new yorkaise. D'ici le début de la saison officielle, le 22 décembre, Brooklyn va devoir réduire ce nombre à 17, dont deux two-way contracts.

Le Bordelais a passé ses deux premières saisons NBA avec Phoenix, avant d'être coupé par les Suns avant le camp de présaison 2020.

