Officiel : Hugo Besson candidat à la Draft NBA 2022

Sa candidature à la Draft NBA 2022 ne faisait de secret pour personne, elle est désormais officielle. Hugo Besson (1,95 m, 21 ans le 26 avril) s'est bien inscrit pour le grand repêchage de la grande-ligue nord-américaine a annoncé son agent Bouna Ndiaye à Jonathan Givony de DraftExpress.

Hugo Besson has declared for the NBA draft, his agent Bouna Ndiaye told ESPN. The 6'5 French combo guard had an outstanding season in the Australian NBL with the New Zealand Breakers, averaging 14 points, 4 rebounds, 2.5 assists in 27 minutes. Potential first round pick. pic.twitter.com/R8mphGYnMN

Le Varois, ancien pensionnaire du centre de formation de l'Elan Chalon puis meilleur marqueur de la Pro B avec Saint-Quentin, s'est illustré dans le championnat australien cette saison. Aux côtés de son compatriote Ousmane Dieng, lui aussi inscrit pour l'événement, le fils de Jean-Paul Besson a tourné à 13,9 points à 38,9% de réussite aux tirs (dont 30,8% à 3-points), 4 rebonds et 2,3 passes décisives en 27 minutes chez les New Zealand Breakers, qui ont terminé derniers de NBL avec 5 victoires en 27 matches. Arrière créatif, fort shooteur, il est surtout un joueur très talentueux. Après s'être endurci, avoir progressé en défense, il espère être retenu par une franchise NBA dès le premier tour. Pour cela, il va se préparer dans les prochaines semaines avant d'être testé par plusieurs d'entres elles lors des traditionnels work-outs.

LIRE AUSSI (article de 2018). HUGO BESSON : VOUS NE POURREZ PAS DIRE QUE VOUS NE SAVIEZ PAS

