Officiel : La saison NBA 2020-2021 va démarrer le 22 décembre

Les joueurs avaient donné leur accord pour démarrer la saison NBA 2020-2021 le 22 décembre 2020. Ne manquait plus qu'à régler quelques détails, sur le salary cap notamment. C'est chose faite et c'est donc officiel : la saison régulière de 72 matchs va démarrer juste avant Noël.

Avant cela auront lieu la Draft (le 18 novembre) et l'ouverture des négociations deux jours tard pour les "free agents" (joueurs libres), qui pourront s'engager dès le 22/11 à 00h01. A noter qu'à cause de la baisse des revenus (moins de match, probablement pas de spectateurs avant un moment), une retenue de 10% sera appliquée sur le salaire de chaque joueur.

NBA and NBPA agree on 2020-21 season start and adjustments to CBA.https://t.co/HOaa1V9q8U pic.twitter.com/Z9m0OG8KI8