Officiel : Petr Cornelie signe un two way contract avec les Denver Nuggets

Crédit photo : FIBA

Passer des tréfonds de la Jeep ÉLITE à la NBA, c'est un peu le chemin que Petr Cornelie s'apprête à suivre. Mais quelle ascension ces derniers mois ! Invité surprise des Jeux olympiques suite au forfait d'Amath M'Baye pour Tokyo, l'ancien intérieur du Mans a, comme annoncé le mois dernier, signé un two way contract avec les Denver Nuggets. Sans un appel de la Grande Ligue, il aurait pu signer en EuroLeague du côté de l'Asvel, de l'AS Monaco ou même de Vitoria (Espagne).

"Si j’ai la possibilité d’aller en NBA d’une quelconque façon, j’irai car c’est une opportunité à saisir. Je n’ai plus 20 ans donc il faut faire des choix, expliquait-il à Ouest-France fin août, lors de son passage à Antarès. Même si je dois avoir une mauvaise expérience en NBA pour une raison x ou y, je suis convaincu que j’aurais les mêmes offres que ce soit en France ou en Europe."

"J’ai dépassé les objectifs que je m’étais fixés"

Drafté à la 53e position en 2016 par cette même franchise et appelé aux Summer League en 2016, 2017 et 2018, le natif de Calais a réalisé une saison solide avec l'Élan Béarnais. Premier joueur français à l'évaluation (17,5), il a aussi compilé 14,4 points à 54,1% de réussite aux tirs, 7,9 rebonds et 1,5 passe en 29 minutes. Une très bonne saison que l'intéressé explique par un changement de mentalité à l'intersaison.

"J’ai dépassé les objectifs que je m’étais fixés en début de saison, et je termine cette saison en beauté avec une médaille olympique, explique-t-il dans un post Instagram au moment de faire ses adieux à la maison béarnaise. Le plus dur commence à présent." C'est donc avec les batteries rechargées et avec le plaisir d'avoir pu assister à plusieurs rencontres amicales de sa grande sœur Jodie Cornelie-Sigmundova avec l'UF Angers Basket, qu'il part à l'assaut de son rêve NBA...