OKC arrache le match 7 contre Houston, Miami prend le meilleur sur Milwaukee

NBA

Crédit photo : OKC Thunder

Largement dominé lors du match 5, Oklahoma City est parvenu à arracher la victoire sur le match 6 ce lundi. A -6 à 4 minutes de la fin, le Thunder s'est tourné vers son meneur vétéran Chris Paul pour prendre les choses en main. Ce dernier a inscrit 15 de ses 28 points sur l'ultime période. Bien aidé par le jeune Québécois Luguentz Dort, OKC a même pris le large avant d'encaisser un 10-0 puis de refaire l'écart pour s'imposer 104-100. Le match décisif, le 7, aura lieu mercredi.

Si le premier tour n'est pas terminé à l'Ouest, les demi-finales ont bien commencé à l'Est. Miami a battu le premier de la saison régulière, Milwaukee, grâce à un Jimmy Butler dominateur (40 points à 13/20 aux tirs), notamment en fin de rencontre. Si les Bucks ont pris le meilleur départ (40-29 après un quart-temps), le Heat a pris la mesure de son adversaire petit à petit et une fois qu'ils ont pris les devants (78-77), ils n'ont plus lâché avec un Jimmy Butler intenable.