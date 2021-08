Olivier Sarr brille avec Memphis

NBA

Les Français continuent de se faire remarquer à la Summer League de Las Vegas. Dans le cinq de départ après sa bonne entrée en jeu face aux Kings vendredi, Olivier Sarr a encore été très efficace dans la raquette ce dimanche et a contribué à la victoire de Memphis face aux Bulls de Chicago (96-91). Il termine la rencontre avec 15 points à 6/9 aux tirs et 3/3 aux lancers francs, 6 rebonds, 2 passes décisives et 1 interception, faisant de lui le meilleur marqueur de son équipe malgré 5 fautes rapides et à peine 17 minutes de temps de jeu.

Son coéquipier Yves Pons a, quant à lui, été plus discret. En sortie de banc et en 14 minutes de jeu, l'intérieur formé aux Volunteers du Tennessee a cumulé 2 points à 1/2 aux tirs, 2 rebonds, 1 passe décisive et 1 interception. À noter malgré tout un +/- de +15, qui traduit ainsi l'impact positif de Pons dans la rotation des Grizzlies.