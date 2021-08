Olivier Sarr et Memphis enchaînent, Théo Malédon assure

NBA

Fraîchement débarqué de l'Université du Kentucky, Olivier Sarr continue de se faire remarquer pendant la Summer League NBA. Auteur de deux premières sorties réussies avec les Grizzlies de Memphis, l'intérieur français a une nouvelle fois dominé la raquette ce lundi, lors de la victoire de son équipe face aux Clippers (104-95). Il termine la rencontre à 18 points à 6/7 aux tirs et 6/7 aux lancers francs, 13 rebonds, 3 passes décisives et 1 contre en à peine 24 minutes de jeu. Tout comme son compatriote, Yves Pons était aligné dans le 5 de départ de Memphis. Le poste 3/4 a compilé 2 points, 2 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception, mais nous a surtout gratifiés de 2 contres remarquables.

Deux autres Français étaient également titulaires du côté du Thunder d'Oklahoma City. Théo Malédon n'a pas eu besoin de forcer lors de la large victoire des siens face aux Spurs (116-91), compilant 11 points à 4/6 aux tirs et 3/4 à 3-points, 2 rebonds et 7 passes décisives en 23 minutes de jeu. Titularisé au poste 4, Jaylen Hoard inscrit 6 points à 3/6 aux tirs et prend 4 rebonds, malgré des difficultés avec son tir extérieur (0/3 à 3-points).

Enfin, les Pistons de Détroit se sont imposés ce lundi sans Killian Hayes (protocole de commotion cérébrale) et Sekou Doumbouya (raisons familiales).