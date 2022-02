Olivier Sarr s'engage pour le Thunder d'Oklahoma City

NBA

Après avoir signé deux contrat de dix jours au cours de la saison, Olivier Sarr (2,10 m, 22 ans) va cette fois s'engager jusqu'à la fin de la saison pour le Thunder d'Oklahoma City via un two-way contract, une place de "two-way" s'étant libérée avec la signature d'Aaron Wiggins quatre ans par le Thunder. Grâce à ce contrat, le Toulousain va pouvoir connaître une expérience NBA probablement plus importante, alors qu'il n'a joué que deux matches à ce niveau. Sorti de NCAA l'an passé, l'ancien pensionnaire du Pôle France a surtout évolué en G-League, niveau où il a tourné à 7,7 points à 52,4% de réussite aux tirs, 5,8 rebonds et 0,6 contre en moins de 16 minutes. Il reste sur un match à 12 points et 14 rebonds en 21 minutes. Avant-dernier de la conférence Ouest avec 18 victoires et 40 défaites, le Thunder n'a plus à jouer grand chose cette saison, si ce n'est responsabiliser ses jeunes et tester d'autres éléments.