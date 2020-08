On connaît (presque) toutes les affiches des playoffs

NBA

Crédit photo : NBA

L'avant-dernière journée de saison régulière, ce jeudi, sera le théâtre de la dernière bataille pour les places 8 et 9 à l'Ouest, sésame donnant le droit de participer au tout nouveau play-in (tour de barrage entre 8e et 9e s'il y a moins de 4 victoires d'écarts entre les deux au classement). Grizzlies, Suns, Spurs et Blazers sont concernés. Pour le reste, rien ne va bouger ou presque.

À l'Est, on connaît désormais toutes les affiches du premier tour des play-offs. Seul peut encore changer qui du Heat ou des Pacers, qui s'affrontent la nuit prochaine, terminera 4e. Mais sans avantage du terrain dans la bulle d'Orlando, c'est assez anecdotique. Sinon, on savait déjà que le Magic d'Evan Fournier tentera de résister aux Bucks, tandis que les Nets de Timothé Luwawu-Cabarrot feront face aux Raptors, tenants du titre. Enfin, les Celtics de Vincent Poirier défieront des Sixers en perte de vitesse et privés de Ben Simmons.

Conférence Est, premier tour :

Milwaukee Bucks (1) – Orlando Magic (8)

Toronto Raptors (2) – Brooklyn Nets (7)

Boston Celtics (3) – Philadelphia 76ers (6)

Miami Heat (4-5) – Indiana Pacers (4-5)

Côté Ouest, outre la course au fameux play-in, dont le vainqueur défiera les Lakers de LeBron James, les autres spots sont aussi verrouillés. Grâce à leur victoire mercredi contre les Nuggets, les Clippers de Joakim Noah (0 point en 2 minutes) ont assuré la 2e place et joueront les Mavericks de Luka Doncic. On aura aussi un alléchant Rockets - Thunder, les franchises qui se sont échangées Chris Paul et Russell Westbrook, et enfin le Jazz de Rudy Gobert affrontera Denver.

Conférence Ouest, premier tour :

Los Angeles Lakers (1) – Vainqueur du play-in (8)

Los Angeles Clippers (2) – Dallas Mavericks (7)

Denver Nuggets (3) – Utah Jazz (6)

Oklahoma City Thunder (4-5) – Houston Rockets (4-5)