Opéré, Vincent Poirier va manquer six semaines de compétition

La saison rookie de Vincent Poirier (2,13 m, 26 ans) en NBA est pour le moment compliquée. Alors qu'il avait l'espoir de jouer plus ces prochaines semaines suite à la blessure de son coéquipier Robert Williams, l'international français doit passer sur la table d'opération pour réparer son petit doigt de la main droite, fracturé à l'entraînement ce lundi. Il va devoir s'arrêter pendant six semaines.

Jusqu'ici, le Francilien n'est entré en jeu qu'à neuf reprises cette saison, pour moins de 5 minutes en moyenne.

#NEBHInjuryReport Celtics center Vincent Poirier suffered a fractured right pinkie finger during yesterday’s practice. The injury will require surgery and he is expected to return to play in approximately six weeks. Further updates will be provided as appropriate.