Orlando s'incline malgré un bon Evan Fournier et voit s'éloigner Brooklyn et TLC, victorieux

Quoi qu'il advienne de cette fin de saison régulière, les clubs qui pointeront aux dernières places qualificatives pour les playoffs, en l'occurrence à l'Est, tomberont contre des gros morceaux. Les Bucks de Milwaukee de Giannis Antetokounmpo ou les surprenants Raptors. Tant qu'à faire, autant éviter les favoris - malgré leur légère méforme actuelle - et se battre pour terminer septième.

Dans cette lutte qui tient dans un mouchoir de poche, Brooklyn a pris une option non négligeable en s'imposant face aux Kings de Sacramento. Une victoire loin d'être nette et sans bavure mais où l'écart aura été créé dès le deuxième quart-temps. Malgré un Bogdan Bogdanovic de gala (27 points), les Nets se sont finalement imposés 119 à 106. En 27 minutes, Timothé Luwawu-Cabarrot a manqué de réussite (3/10 aux tirs) et a donc terminé le match avec 10 points et 6 rebonds au compteur.

Dans l'autre rencontre importante dans cette bataille à l'Est, Orlando n'a pas pu faire grand chose face à Philadelphie. Avec quatre joueurs à plus de 20 points, les Sixers n'ont jamais été vraiment inquiété, bien qu'ils n'aient jamais réussir à faire leur trou pour autant. Meilleur marqueur de son équipe, Evan Fournier (22 points), n'a finalement rien pu faire pour empêcher la défaite 101 à 108 encaissé par le Magic. Orlando a validé sa place en playoffs mais s'enlise ainsi à la huitième place de la conférence Est.

Dans les autres rencontres de la nuit, les Spurs de San Antonio se sont fait peur face au Jazz de Utah mais ont fini par l'emporter (119 à 111), Memphis n'a fait qu'une bouchée du Thunder (121 à 92), les New Orleans Pelicans sont venus à bout des Wizards (118 à 107) et Boston a dominé Toronto (122 à 100). À noter que Rudy Gobert a été mis au repos alors que Vincent Poirier et Ian Mahinmi ne figuraient pas sur les feuilles de match respectives de leur équipe et n'ont toujours mis les pieds sur les parquets de la "bulle" depuis la reprise de la coméptition.