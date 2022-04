Ousmane Dieng candidat à la Draft NBA 2022

Sans surprise, Ousmane Dieng (2,05 m, 18 ans) s'est inscrit à la Draft NBA 2022. Parti en National Basketball League (NBL), la ligue professionnelle australienne, pour bénéficier du programme "Next Stars" qui permet de se développer tout en s'offrant une belle exposition aux yeux des observateurs nord-américains, le Lot-et-Garonnais semble voir fait le bon choix. Là-bas, il n'a cessé d'évoluer pour finir la saison très fort, même s'il n'a pas joué l'avant-dernier match des New Zealand Breakers ce vendredi.

Attendu au premier tour

Arrière de très grande taille coordonné, doué balle en main et doté d'un beau touché de balle, il devrait être le premier français retenu à la Draft 2022. Après le dernier match de la saison des Breakers, ce dimanche contre Adelaïde, il va s'envoler pour les Etats-Unis afin de préparer les work-outs avec les franchises NBA, qui auront lieu en mai et juin.

LOCKED IN



Ousmane Dieng has officially entered the 2022 NBA Draft. pic.twitter.com/r6QXCN7lzT