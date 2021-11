Pas d'étincelles pour Ntilikina et Hayes, première en NBA pour Ishmail Wainright

NBA

Crédit photo : Lilian Bordron

Deuxième plus gros temps de jeu des Clippers (31 minutes), Nicolas Batum n'a pas suffi pour que Los Angeles l'emporte à La Nouvelle-Orléans (81-94), l'une des plus mauvaises équipes de la NBA. Statistiquement, l'enfant du MSB n'a pourtant pas démérité avec 12 points à 4/7, 3 rebonds et 1 interception.

Recevant le leader Golden State, Detroit n'avait a priori pas beaucoup de chance. Mais l'incroyable Stephen Curry a été laissé en civil, ce qui a équilibré le rapport de force. Ainsi, les Pistons ne sont pas passés loin de la victoire (102-105). Inclus dans le cinq de départ, Killian Hayes a connu une soirée délicate avec 3 points à 1/4, 4 rebonds, 1 passe décisive, 1 interception et 5 fautes en 18 minutes.

Enfin, Frank Ntilikina a connu une soirée cauchemardesque au shoot contre Phoenix (0/7) mais a su trouver de l'impact par ailleurs. Outre ses quatre lancers-francs, l'Alsacien a cumulé 3 rebonds, 5 passes décisives et 3 interceptions pendant ses 18 minutes passées sur le terrain, où Dallas a d'ailleurs pris le meilleur sur les Suns (+2). Mais c'est bien la franchise de l'Arizona qui repart gagnante (112-104), sa 11e victoire de rang ! Avec un vrai évènement pour l'ancien strasbourgeois Ishmail Wainright, aperçu sur le parquet pendant les 48 dernières secondes pour sa grande première en NBA !