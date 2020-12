Pas de match NBA à Paris en janvier 2021

Comme on pouvait s'en douter avec la crise de la COVID-19, le deuxième match NBA prévu à Paris en janvier 2021 n'aura pas lieu selon L'Equipe. La grande ligue espère cependant revenir à Bercy à l'avenir, possiblement dès 2022.

"Si nous sommes déçus que les conditions sanitaires nous aient empêchés d'organiser le match à Paris, nous restons plus que jamais engagés dans le développement de nouveaux moyens d'approfondir notre lien avec nos fans français et leurs joueurs et équipes préférées, a expliqué Ralph Rivera, directeur de la branche Europe de la NBA, au quotidien sportif. Nous avons hâte de travailler avec nos partenaires afin de rendre la saison à venir plus excitante et de jouer des matches France lors des prochaines saisons quand il sera devenu plus sûr de les organiser."