Petr Cornelie en double-double mais battu pour son retour en G-League

NBA

Crédit photo : FIBA

Coupé par les Denver Nuggets il y a une douzaine de jours, Petr Cornelie (2,11 m, 26 ans) s'est logiquement engagé avec leur franchise affiliée en G-League, le Grand Rapids Gold, dans la foulée alors que la saison régulière ne fait que commencer. L'intérieur, qui n'a plus joué à ce niveau depuis le 20 décembre, a rejoué jeudi soir. A domicile, son équipe s'est inclinée 113 à 98 dans le derby contre Motor City malgré l'impact du vice-champion olympique (13 points à 5/12 aux tirs, 11 rebonds et 4 passes décisives en 29 minutes).

Sur ses 13 rencontres disputées avec les Nuggets en NBA, l'intérieur tournait à 1,1 point, 1,1 rebond et 0,2 passe décisive par match, en un peu moins de 3 minutes de temps de jeu de moyenne. Il faut dire que même avec les blessures dans l'effectif du Colorado, la place d'intérieur est prise par le serbe Nikola Jokic (2,09 m, 26 ans), candidat à la course au MVP et encore auteur d'un match énorme cette nuit (49 points, 14 rebonds, 10 passes décisives), et par d'autres joueurs comme Aaron Gordon (2,05 m, 26 ans), Jeff et JaMychal Green.

Au terme de la courte mais dense saison de G-League, Petr Cornelie aura sans doute l'opportunité de revenir en Europe en avril. Reste à savoir dans quel cadre puisque la date limite des transferts sera passée, mais pas celle des remplaçants médicaux.