Porté par Evan Fournier à 22 points, les Knicks s'imposent chez les Warriors

NBA

Crédit photo :

Enfin la victoire ! Les Knicks ont retrouvé le goût de la victoire après leur succès 116 à 114 chez les Golden State Warriors. Evan Fournier a marqué 22 points dans cette rencontre, le Français enchaîne les bonnes performances actuellement. En revanche, Détroit signe une sixième défaite de rang. Battu par les Grizzlies 132 à 107, la franchise du Michigan est dernière du classement. Dans la conférence Ouest, Nicolas Batum et les Clippers se sont logiquement inclinés face aux Mavericks 112 à 105. Frank Nitlikina a joué quelques minutes et inscrit 5 points.

Les Knicks respirent ! Victoirieux 116 à 114 sur le parquet de Golden State, les coéquipiers d'Evan Fournier sont toujours dans la lutte pour le play-in. Dans cette rencontre, l'international français a inscrit 22 points à 7/17 aux tirs. Sur les 22 points, 15 proviennent d'un tir derrière l'arc. En 30 minutes, Fournier signe une nouvelle bonne prestation et confirme qu'il est une pièce maîtresse dans l'attaque des Knicks.

À Détroit, on se demande bien quand va s'arrêter cette maudite série. Les coéquipiers de Killian Hayes sont au plus bas avec un sixième revers de rang. Le Franco-Américain n'a rien pu faire pour empêcher la 43e défaite de la saison. En 12 minutes sur le parquet, le jeune meneur n'a inscrit que 2 points sur lancer-franc, il a également pris 2 rebonds et délivré 4 passes décivises.

A l'Ouest, les Clippers ont perdu contre Dallas 112 à 105. Avec un Luka Doncic en feu, avec 51 points marqués dont 28 dans le premier quart-temps, le Slovène était tout simplement injouable. Nicolas Batum a fait un match correct avec 10 points avec 4/5 aux tirs dont 2/3 à 3-points et 3 rebonds. Adversaire Français du soir, Franck Ntilikina a marqué 5 points pour Dallas grâce à un tir à mi-distance et un panier à 3-points dans le corner. Les Clippers sont huitièmes de la conférence Ouest avec un bilan de 27 victoires pour 30 défaites tandis que les Mavs sont cinquièmes avec un bilan de 33 victoires pour 23 défaites.