Portés par Kris Middleton, les Bucks prennent les commandes de la finale de la Conférence Est

Pour la première fois des finales de Conférence Est, Milwaukee prend l'avantage. Les Bucks ont remporté une victoire précieuse, dans la nuit de dimanche à lundi à Atlanta, lors du match 3 (113-102). Emmenés par leur duo de All-Star Kris Middleton (38 points à 15/26 de réussite aux tirs, dont 6/12 à 3-points, 11 rebonds et 7 passes décisives) - Giannis Antekokounmpo (33 points à 13/21 aux tirs, 11 rebonds et 4 passes décisives), les hommes de Mike Budenholzer mènent deux victoires à une face aux Hawks.

Le succès de Milwaukee s'est dessiné dans le dernier quart-temps (30-17). Menés de 7 points à sept minutes du terme (95-88), les Bucks ont infligé un 15 à 3 en trois minutes (103-98), grâce notamment à trois tirs primés de Middleton. Le double All-Star a réalisé un ultime acte de haut niveau, en inscrivant 20 points. Tout l'inverse de Trae Young (0 point), le meneur des Hawks, diminué par une blessure à la cheville survenue à la fin du troisième quart-temps. En reculant, son pied s'est planté sur la chaussure d'un des officiels de la rencontre. Jusqu'à à cette action, Ice Trae avait épousé à merveille le rôle de leader offensif de son équipe (35 point à 12/23 aux tirs, dont 6/14 à 3-points et 4 passes décisives).

