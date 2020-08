Portland démarre par un succès face aux Lakers

NBA

Crédit photo : Portland Trail Blazers

Comme en 2019, Orlando, tête de série n°8, affronte le premier de la conférence Est, Milwaukee, au premier tour des playoffs NBA. Et comme en 2019, le Magic a remporté le premier match (le résumé complet est lire à ici). Face à Giannis Antetokounmpo (31 points, 17 rebonds et 7 passes décisives) & co, les Floridiens ont dominé les débats ce mardi en faisant la course en tête. Ils se sont appuyés sur Nikola Vucevic (35 points à 15/24 aux tirs, 14 rebonds et 4 passes décisives en 37 minutes), intenable à l'intérieur comme à mi-distance ou encore longue distance (5/8 à 3-points). Encore bloqué à 0 point en milieu de dernier quart-temps, Evan Fournier (9 points à 3/8 aux tirs, 5 passes décisives et 3 rebonds en 36 minutes) a réussi trois paniers à 3-points dans les 5 dernières minutes pour assurer le succès de l'équipe de Steve Clifford. Le match 2 aura lieu jeudi soir.

A l'Ouest, le 8e Portland a aussi terrassé le 1er, les Lakers de Los Angeles. Une nouvelle fois, Damian Lillard a brillé (34 points à 6/13 à 3-points). En confiance, la franchise de l'Oregon est restée dans sa bulle. De plus, elle a limité l'apport offensif d'Anthony Davis (28 points certes, mais à 8/24 aux tirs) alors que LeBron James a fini en triple-double (23 points, 17 rebonds et 16 passes décisives). Le rookie français Jaylen Hoard n'est pas entré en jeu.

Autrement, Miami a battu Indiana 113 à 101 et Houston a pris le dessus sur Oklahoma City (123-108).