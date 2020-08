Portland et Jaylen Hoard qualifiés en playoffs

NBA

Crédit photo : Portland Blazers

Opposés aux Memphis Grizzlies en "match de barrage" dans la bulle d'Orlando, Portland s'est imposé 126 à 122 et se qualifie ainsi pour les playoffs. Les Blazers ont été portés par un énorme Jusuf Nurkic (22 points à 8/14 aux tirs, 21 rebonds et 6 passes décisives en 41 minutes), qui venait d'annoncer le décès de sa grand-mère des suites du coronavirus, et un C.J. McCollum (29 points à 11/19 en 29 minutes) décisif en fin de rencontre.

Il a bien fallu cela pour dominer des accrocheurs Grizzlies qui ont eux pu compter sur l'apport du rookie de la saison Ja Morant (35 points à 13/28 aux tirs, 8 passes décisives, 4 rebonds et 8 balles perdues en 42 minutes) et de leur pivot Jonas Valanciunas (22 points à 8/16, 17 rebonds et 6 passes décisives en 34 minutes).

C'est la septième qualification en playoffs de suite pour Portland qui sera opposé aux Los Angeles Lakers dès mardi. Le Français Jaylen Hoard (qui n'est pas entré en jeu) va avoir droit à une belle expérience.