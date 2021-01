Premier DNP pour Doumbouya, Luwawu-Cabarrot répond présent

NBA

Les Détroit Pistons enchaînent les rencontres contre les Milwaukee Bucks... et les défaites. Cette fois, ils ont perdu 110-101 à domicile. De moins en moins utilisé, Sekou Doumbouya n'est cette fois pas du tout entré en jeu, ce qui est une première cette saison. De quoi entraîner les questions de The Athletic.

Toujours à l'Est, dans le derby new-yorkais, Brooklyn a battu New York 116-109 malgré l'absence de nombreux joueurs inclus dans le transfert pour récupérer James Harden (LeVert, Allen, Kurucs et Prince). Timothé Luwawu-Cabarrot a encore eu l'occasion de bien jouer (13 points à 5/13 aux tirs, 2 rebonds et 2 passes décisives en 28 minutes).

A l'Ouest maintenant, Théo Maledon a eu l'occasion d'affronter les champions en titre. Mais le Thunder n'a pas pu lutter (défaite 128-99) contre les Lakers de LeBron James (26 points à 9/20 aux tirs, 6 rebonds et 7 passes décisives en 27 minutes). Le rookie français a eu l'occasion de passer 26 minutes sur le parquet pour 7 points à 3/9, 4 passes décisives et 2 rebonds.

L'autre équipe de Los Angeles, les Clippers, confirme son bon début de saison (8 victoires en 12 matches). Et Nicolas Batum avec. Contre les Pelicans, ils se sont imposés 111-106 avec 28 points de Kawhi Leonard, 27 de Paul George mais aussi 9 à 3/7 à 3-points, 2 rebonds et 4 passes décisives en 28 minutes de l'ailier français.