Première défaite pour Utah malgré Gobert, New York et Fournier enchaînent

NBA

Crédit photo :

Le Jazz d'Utah était la dernière invaincue en ce début de saison NBA. Elle ne l'est plus suite à sa défaite à Chicago, ce samedi soir. Porté par DeMar Derozan (32 points) et Zach LaVine (26), les Bulls ont pris le dessus dans le troisième quart-temps et ont compté jusqu'à 17 points d'avance, en tenant bien le leader adverse, Donovan Mitchell (30 points, mais à 9/27 aux tirs, et 6 balles perdues). Pourtant, Rudy Gobert (17 points à 7/9, 19 rebonds et 3 contres en 32 minutes) a dominé Nikola Vucevic (16 points à 4/19 et 12 rebonds) dans un duel de pivots All-Stars.

Frenchie Time



Rudy Gobert vs. | Bulls



17 points

19 rebonds

3 contres



Le Jazz s'incline 99-107 face aux Bulls, l'équipe de Salt Lake était la dernière invaincue. pic.twitter.com/TZNfMh3cNe — NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2021

Chicago se retrouve ainsi devant Utah (4 victoires, 1 défaite) et à hauteur des New York Knicks (5 victoires, 1 défaite). Ces derniers ont gagné sur le parquet des Pelicans de La Nouvelle Orléans (117-123). Aux côtés de R.J. Barrett (35 points à 12/18), Evan Fournier a joué son rôle de shooteur (18 points à 6/14 dont 5/8 à 3-points en 32 minutes).

Frenchie Time



Evan Fournier vs. | Pelicans



19 points

5-8 à longue distance



Victoire des @nyknicks 123-117 ! #NewYorkForever pic.twitter.com/4T2iZVrpht — NBA France (@NBAFRANCE) October 31, 2021

Dans les autres rencontres, Détroit a joué pour la première fois avec le n°1 de la Draft Cane Cunningham (2 points à 1/8, 7 rebonds et 2 passes décisives en 19 minutes) et a surtout gagné son premier match. Killian Hayes est resté titulaire mais il est aussi resté discret (3 points à 1/5 et 3 passes décisives en 22 minutes). Sinon, Timothé Luwawu-Cabarrot (1 point, 1 rebond et 1 passe décisive) a joué 5 minutes lors de la large défaite d'Atlanta à Philadelphie (122-94). Il en a été de même pour Killian Tillie (3 rebonds et 1 contre en 6 minutes) lors du revers de Memphis face à Miami (103-129). Théo Maledon n'a pas beaucoup plus joué (1 point, 2 rebonds et 1 passe décisive en 8 minutes) pour Oklahoma City chez les Golden State Warriors (défaite 103-82). En revanche, Joël Ayayi n'est pas entré pour Washington D.C. contre Boston alors que Petr Cornelie et Yves Pons n'étaient pas sur la feuille de match de Denver et Memphis.