Première difficile pour Evan Fournier avec les Boston Celtics

C'était les grands débuts tant attendus pour Evan Fournier, ce lundi, avec Boston. Une première compliquée. En effet, les Celtics ont laissé la victoire leur échapper de peu (115-109) face aux Pelicans et l'arrière français n'a pas réussi à marquer. En 32 minutes en sortie de banc, Fournier a terminé avec 0 point (0/10 aux tirs dont 0/5 à 3 points) et 2 rebonds. La faute peut-être à l'intégration express dans une nouvelle équipe et au protocole COVID-19 qui l'a retardé. L'international français ne manquera pas de se rattraper dans les matches à venir.

Pour son ami Rudy Gobert, tout roule. Le pivot a, une nouvelle fois, réalisé un match plein. Lors de la large victoire des siens face aux Cleveland Cavaliers, 114 à 75, le double meilleur défenseur de la saison a inscrit 18 points à 5/8 aux tirs, pris 17 rebonds et contré 4 tirs en seulement 27 minutes. Le Jazz continue sa saison extraodinaire et reste premier de toute la NBA avec un bilan de 35 victoires pour 11 défaites.

Dans le choc de la soirée entre les Bucks de Milwaukee et les Clippers de Los Angeles, deux Français étaient sur le parquet. Côté Californiens, Nicolas Batum a bien aidé son équipe à l'emporter (129-105), avec 8 points à 3/7 aux tirs dont 2/5 à 3 points et 7 rebonds en 26 minutes. Côté Bucks, Axel Toupane est entré 2 minutes pour 1 rebond.

A Oklahoma City, le jeune Théo Maledon continue de s'éclater dans le 5 de départ du Thunder. Malgré la défaite des siens, 127-106, face aux Mavericks de Luka Doncic. Après avoir marqué 22 points contre Boston, l'ancien joueur de l'ASVEL a réalisé une nouvelle sortie de qualité : 14 points (mais à 4/13 aux tirs), 6 rebonds et 1 passe décisives en 28 minutes. Il voudra certainement améliorer son adresse et surtout retrouver la victoire.

Dans la victoire des Brooklyn Nets d'un James Harden toujours aussi chaud (38 points, 11 rebonds et 13 passes décisives), 112-107, contre Minnesota, Timothé Luwawu Cabarrot a joué 14 minutes, se contentant d'un rebond.

Frank Ntlikina n'a pas joué dans la défaite des Knicks contre le Miami Heat, 98-88, tout comme Killian Tillie et Sekou Doumbouya dans les victoires de Memphis et de Detroit sur Houston et Toronto. De son côté, Adam Mokoka n'était même pas sur la feuille de match des Bulls pour affronter Golden State (défaite 116-102) .