Première sortie pour Petr Cornelie avec Denver

Après le premier match dimanche entre Brooklyn et les Lakers, neuf rencontres de présaison NBA se sont déroulées ce lundi soir. Si Nicolas Batum (Clippers) et Rudy Gobert (Jazz) ont été préservés, Petr Cornelie a effectué sa première sortie avec le Denver Nuggets, défaits 103-102 par les Los Angeles Clippers. L'intérieur a joué 6 minutes pour 4 points à 1/3 aux tirs (1/1 à 3-points), 1 rebond, 1 passe décisive et 1 contre.

Théo Maledon a joué son premier match de présaison. En sortie de banc, le meneur a passé 17 minutes sur le parquet, le temps de cumuler 3 points à 1/5, 4 rebonds et 4 passes décisives. Oklahoma City s'est incliné face à Charlotte (97-113).