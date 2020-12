Premiers points pour Théo Maledon, Killian Hayes titularisé

Alors que ses débuts en NBA ont été retardés à cause de problèmes de visa de travail, Théo Maledon a fait ses premiers pas dans la grande ligue la nuit dernière, au sein de la mythique Chesapeake Energy Arena. En 20 minutes, le meneur normand a inscrit 4 points et capté 2 rebonds face aux Hornets. Au final, Oklahoma City s'impose sur le fil (109-107), grâce à un game winner de Shai Gilgeous-Alexander.

First NBA assist for Théo Maledon in his debut and it's a dime! #ThunderUp pic.twitter.com/cy6vnSFzYK