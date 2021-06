Privés de Trae Young, les Hawks recollent aux Bucks qui perdent Antetokounmpo

C'est une soirée qui pourrait marquer un tournant dans ces finales de la Conférence Est NBA. Alors que l'absence de Trae Young, blessé à la cheville au match 3, laissait présager le pire pour Atlanta, le collectif de Nate McMillan a parfaitement répondu présent face aux Bucks dans la nuit de mardi à mercredi (110-88). Les joueurs de la Georgie reviennent à 2 partout.

Pour la franchise du Wisconsin, la soirée a viré au cauchemar au début du troisième quart-temps (52-62, 28'). Sur un rebond, le double MVP Giannis Antetokounmpo (14 points, 8 rebonds et 3 passes décisives en 24 minutes) est mal retombé. Sa jambe gauche s'est plantée sur le parquet, provoquant une hyperextension du genou. Après quelques minutes de flottement, il a regagné les vestiaires, avant de revenir sur le banc puis de rentrer définitevement aux vestaires quand le sort du match été scéllé.

Giannis is out for the remainder of Game 4 with a hyperextended left knee. https://t.co/BslYQbBDz2