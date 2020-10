Prosper Karangwa rejoint les Sixers de Philadelphie

Ancien joueur de Vichy, Besançon et Paris-Levallois, Prosper Karangwa (42 ans) travaille désormais en NBA. Après avoir été le directeur du scouting chez le Magic d'Orlando, l'ancien international canadien et burundais vient d'intégrer le "front-office" (la direction sportive) des Sixers de Philadelphie aux côtés de Peter Dinwiddie. Son rôle, sous la direction du manager général Elton Brand, n'a pas encore été dévoilé.

It’s a new day for #Sixers front office | Podcast https://t.co/9M5NtQT5gw via @phillyinquirer #NBA