Quand Chris Johnson racontait le dernier match de Kobe Bryant : "Je me suis retrouvé à défendre sur lui devant le monde entier"

Quintuple champion NBA (2000, 2001, 2002, 2009 et 2010), double MVP des Finals (2009 et 2010), MVP en 2008, All-Star à 18 reprises, troisième meilleur marqueur de l'histoire jusqu'à ce que LeBron James ne le dépasse samedi soir, double champion olympique (2008 et 2012)... La carrière de Kobe Bryant, décédé dimanche dans un accident d'hélicoptère à 41 ans, est jalonnée d'instants de légende.

Son tout dernier match en est un : ce soir-là, le 13 avril 2016, devant un Staples Center qui n'avait d'yeux que pour lui, Kobe Bryant avait quitté la scène après vingt saisons passées sous le maillot des Lakers en compilant 60 points contre Utah. Un membre actuel de Jeep ÉLITE en fut un témoin privilégié : Chris Johnson. Sans le savoir, l'ailier de la JL Bourg effectuait lui aussi sa dernière apparition en NBA et s'est retrouvé à défendre sur Kobe. Rencontré il y a deux ans afin qu'il nous conte son parcours dans l'Association, l'ancien joueur du Jazz nous avait fait part de sa fierté d'avoir pu participer à un moment aussi iconique. Plongée dans l'un des matchs les plus mémorables de l'histoire contemporaine de la NBA.

"Être du mauvais côté lors des 60 points de Kobe Bryant ? Bon déjà, Kobe a pris 50 shoots (il sourit). Je n'ai pas vraiment réalisé la portée de cette rencontre jusqu'à ce que l'on arrive au Staples Center. On était dans le bus et on voyait des gens absolument partout le long de l'avenue menant à la salle. C'était impressionnant. J'ai mis du temps à me rendre compte de l'importance de ce match mais c'était complètement fou... C'était la dernière apparition de l'un des meilleurs basketteurs de tous les temps et je me retrouvais à défendre sur lui devant le monde entier (il réfléchit). Oui, c'était vraiment spécial. Et de mon côté, je suis le seul extérieur du Jazz sur qui Kobe n'a pas scoré et je suis le dernier à lui avoir marqué dessus. Les commentateurs l'ont dit à la télé, beaucoup de personnes m'en parlent aussi. C'est vraiment quelque chose de particulier à mes yeux, c'est quelque chose que je vais garder longtemps et que je pourrais raconter à ma fille plus tard. C'est donné à peu de monde de pouvoir prendre part à un tel évènement. Si c'était possible de l'arrêter ce soir-là ? (il souffle) Il a juste pris feu. Lors des trois dernières minutes, le jeune Mamba a pris possession de son corps. Il savait que c'était son dernier match donc c'était évident qu'il allait tout donner pour quitter la scène sur une victoire. Tout le monde le regardait, sa famille était au premier rang... Il est l'un des meilleurs à avoir jamais joué au basket, cela aurait été bien diffiicile de pouvoir le ralentir sur cette fin de match."

Clin d'œil de l'histoire, Chris Johnson avait aussi disputé son tout premier match NBA contre les Lakers le 24 janvier 2013. Évidemment tout aussi inoubliable pour le natif de Dayton.

"J'ai reçu un appel de mon agent un matin me disant que Memphis voulait me faire venir et le lendemain, je me retrouve en face de Kobe Bryant pour mon premier match NBA. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre en arrivant là-bas. Je me rappelle de mon premier entraînement, où j'essaye d'apprendre les systèmes, puis du moment où je défends sur Kobe Bryant et je pense : "Wow, c'est Kobe ! J'étais en D-League il y a deux jours et là, j'essaye de stopper Kobe Bryant." Sur la première action, Kobe voulait me scorer dessus. Après un changement sur un écran, il se retrouve à m'enfoncer en me postant à droite du panier, jusqu'à ce que Zach Randolph ne vienne m'aider pour faire une prise à deux. On en a ri après le match, il m'a dit qu'il ne pouvait pas me laisser tout seul face à Kobe. Je lui ai répondu que j'appréciais l'attention (il rit)."

Entre ce premier et ce dernier match, Chris Johnson nous avait longuement raconté sa carrière NBA, riche de 147 matchs sous les couleurs de Memphis, Boston, Philadelphie, Milwaukee et Utah. Pour (re)lire cet interview, cliquez ici.