Quatre Français de 22 ans ou moins sur le même parquet NBA ce lundi à Oklahoma City

Petit événement dans la sphère NBA ce lundi. Quatre Français ont joué et ont marqué sur le même parquet dans le match qui opposait Oklahoma City et Detroit. Dans la large victoire des Pistons sur le Thunder (132-108), les jeunes Français ont montré de belles choses.

Du côté des vainqueurs, Sekou Doumbouya a enfin été performant avec les Pistons. En mal de temps de jeu cette saison, le Français termine avec 14 points (5/11 aux tirs), 3 rebonds et 2 passes décisives en 23 minutes. A ses côtés, Killian Hayes faisait son deuxième match après son retour de blessure. Après une première compliquée, avec une défaite de 44 points, le rookie revient bien avec un match complet (9 points à 4/9 aux tirs, 7 passes décisives, 3 rebonds, 4 interceptions et 2 contres en 25 minutes). Chez le Thunder, c'était la première de Jaylen Hoard (2,05 m, 22 ans). Il a d'ailleurs réalisé son record en carrière au niveau des points (10 points, à 4/10 aux tirs, et 6 rebonds en 22 minutes). Quant à Théo Maledon, encore dans le cinq de départ, il compile 14 points à 5/12 aux tirs, 6 rebonds et 1 passe décisive.

Rudy Gobert et le Jazz étaient eux, en déplacement chez les Dallas Mavericks de Luka Doncic. Les Mavs ont mis un terme à la série de 9 victoires du Jazz d'Utah en allant chercher la victoire 111-103. Dans un match dominé de bout en bout par Dallas, malgré un rapproché du Jazz en fin de match, Rudy Gobert a fait son travail avec 14 points à 6/6 aux tirs, 15 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en 34 minutes.

Dans le derby de New-York, il a fallu un énorme Kyrie Irving (40 points), pour que les Brooklyn Nets se défassent du piège des Knicks (114-112). A ses côtés, Timothé Luwawu-Cabarrot inscrit 9 points, mais à 2/7 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes, en sortie du banc. Chez les Knicks, Frank Ntilikina n'est pas entré en jeu.