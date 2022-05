Quatre Français invités au NBA Draft Combine 2022

NBA

Crédit photo : Sébastien Grasset

Parmi les huit Français candidats à la Draft NBA 2022, quatre ont été retenus pour le Draft Combine 2022. Ismaël Kamagate (Paris Basketball, Betclic ELITE), Moussa Diabate (Michigan, NCAA), Ousmane Dieng et Hugo Besson (New Zealand Breakers, NBL) vont devoir en mettre plein la vue aux recruteurs qui viendront nombreux à Chicago, du 16 au 22 mai prochain. Là-bas, des exercices et des épreuves les attendront afin d'obtenir tout un tas de données statistiques en plus de la taille et l'envergure. Les recruteurs les recevront également un à un pour passer des entretiens.

Cependant, Ismaël Kamagate manquera à l'appel en début de semaine, lui qui va rester à Paris pour participer au dernier match de la saison en Betclic ELITE, indique Le Parisien. Après une saison compliquée, le club parisien n'est en effet pas assuré de rester dans l'élite la saison prochaine. En compétition pour le maintien avec Orléans et Fos-sur-Mer, le Paris Basketball affrontera mardi prochain son voisin de Boulogne-Levallois afin de déterminer de son avenir.