Quatre franchises NBA intéressées par Nicolas Batum

Alors que Nicolas Batum (2,03 m, 32 ans) est en mission aux Jeux olympiques de Tokyo avec l'équipe de France, le marché des agents libres s'est ouvert aux Etats-Unis. Après sa belle saison avec les Los Angeles Clippers, aussi bien collectivement (finaliste de conférence) qu'individuellement (8,1 points à 46,4% de réussite aux tirs dont 40,4% à 3-points, 4,7 rebonds et 2,2 passes décisives en 27 minutes en saison régulière), le Normand est courtisé. Forcément, les Clippers espèrent le prolonger. Selon Chris Haynes de Yahoo!, le Heat de Miami, les Golden State Warriors et les Indiana Pacers sont également sur les rangs du poste 3-4. Depuis le début de sa carrière NBA, en 2008, Nicolas Batum n'a connu que trois franchises NBA : Portland, Charlotte et donc les Clippers.

The Los Angeles Clippers are hoping to re-sign Nicolas Batum, but the free-agent forward also receiving interest from Miami, Golden State and Indiana, league sources tell @YahooSports.