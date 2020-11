Qui sera le prochain joueur passé par Cholet drafté ?

NBA

Crédit photo : Simon Godet

Mercredi soir, Killian Hayes a été choisi en 7e position de la Draft NBA par les Détroit Pistons. Le natif de Lakeland (Floride) est ainsi devenu le 6e joueur drafté passé par le centre de formation de Cholet Basket. Et lui n'a pas fait qu'y passer. Si c'est au SLUC Nancy qu'il a pris sa première licence, où son père jouait entre 2004 et 2007, il a rejoint CB à partir de la catégorie poussin (devenue U11) et y est resté jusqu'à l'âge adulte, avant de partir à Ulm en Allemagne. S'il est probable que l'arrière, destiné à réussir au plus haut-niveau, aurait atteint son objectif quel que soit l'endroit où il aurait évolué, il est évident que la formation du club du 49 l'a accompagnée idéalement dans sa quête.

Après Mickaël Gelabale, Rodrigue Beaubois, Nando De Colo, Kévin Séraphin, Rudy Gobert et donc Killian Hayes, y aura-t-il une 7e joueur drafté ?

Killian Hayes est le 6ème joueur formé à l'Académie Gautier CB (Centre de Formation), à être drafté en @NBA, après @Mickaelgelabale, Rodrigue Beaubois, @NandoDeColo, @french_savage et @rudygobert27 !



Une fierté pour la formation choletaise ! #CBFAMILY @GautierFrance pic.twitter.com/pzU1DfVDZg — Cholet Basket (@CB_officiel) November 19, 2020

Nul ne peut l'affirmer à l'heure actuellement mais le centre de formation choletais jouit d'une belle réputation et reste attractif auprès des jeunes générations. Mais à l'heure actuelle, il n'est pas sûr que ce 7e élu soit licencié à Cholet. Deux jeunes joueurs de l'effectif professionnel, Karlon Dimanche et Yoan Makoundou (nés en 2000), sont suivis par les scouts. Pour l'instant, ces derniers peinent à les imaginer en NBA à court ou moyen terme, alors qu'il leur reste deux années d'éligibilité pour la Draft. Cependant, Yoan Makoundou, qui n'a commencé le basket qu'à l'adolescence, possède un potentiel intéressant. S'il se renforce physiquement au contact des professionnels et passe un cap techniquement, alors peut-être pourra-t-il s'affirmer en Jeep ELITE en 2021-2022 et revenir dans les conversations à ce moment-là.

Jean-François Martin et Sylvain Delorme ne sont plus là

On se souvient que Kévin Séraphin avait fait des progrès fulgurants une fois dans le groupe professionnel et avait fini au premier tour de la Draft en 2010, à 20 ans et 6 mois. Celui-ci avait été repéré en Guyane. Car grâce aux nombreux contacts de Jean-François Martin notamment, le centre de formation de Cholet a souvent fait venir des jeunes d'Outre-mer en Métropole pour continuer leur apprentissage. C'est ainsi que Mickaël Gelabale et Rodrigue Beaubois sont passés de la Guadeloupe à la NBA, avec entre-temps plusieurs saisons dans les Mauges (ainsi qu'au Real Madrid pour Gelabale).

Mais Jean-François Martin n'a pas été conservé au club en 2017 et Sylvain Delorme, qui avait pris la suite sur les Espoirs (avant de les laisser à son tour à Régis Boissié), s'en est allé à l'été 2020, le club ayant décidé de n'avoir qu'un assistant pour Erman Kunter afin de réaliser des économies. La question est désormais de savoir si le centre de formation, appelé "L'Académie Gauthier" en référence à un sponsor, a conservé son savoir-faire malgré leurs départs.

Nathan De Sousa, un meneur très suivi

Quoi qu'il en soit, de très bons joueurs de basket comme l'actuel leader des Espoirs, Léopold Delaunay (1,93 m, 19 ans, 19,3 d'évaluation de moyenne en Espoirs après 4 journées), ex-joueur de Jallais comme Hugo Robineau (qui a intégré l'effectif professionnel cette saison), sont toujours pensionnaires du centre de formation. Âgés de deux ans de moins, l'arrière shooteur Thomas Llaury (1,91 m) et surtout le meneur Nathan De Sousa (1,91 m) ont contribué au très beau parcours de la génération 2003 à l'EuroBasket U16 à Udine (Italie) en 2019. Trois joueurs que l'on devrait voir sur les parquets professionnels à l'avenir, avec même de très belles promesses pour ce dernier, meneur vif, intense et doté d'une très belle vision du jeu.

Bien moins prêt à l'instant T, l'intérieur Rodney Rolle (2,05 m) reste un diamant à polir, comme Kevin Marsillon-Noleo (2,01 m), autre joueur né en 2002 venu de Guadeloupe. Opéré du genou fin août, Rolle ne pourra reprendre le basket que début 2021.

Pour Cholet, reste aussi la possibilité de voir débarquer un joueur sorti du Pôle France à 18 ans, comme l'avaient fait Darel Poirier et Yannis Morin, un temps proche de la NBA. Mais si un Ousmane Dieng, Armel Traoré, Adama Ball ou autre venait à choisir Cholet Basket, ce serait certainement pour être responsabilisé en équipe première. Avec leurs nombreux jeunes sous contrat (Dimanche, Robineau, Makoundou mais aussi Léopold et Ruel) qui seront peut-être d'ici deux ans rejoints par Delaunay et De Sousa, il apparaît difficile pour CB d'intrégrer d'autres jeunes venus d'ailleurs.

L'ASVEL est très sexy

Le prochain joueur du centre de formation drafté n'est ainsi peut-être encore qu'un U13 ou U15 à l'instant où vous lisez ces lignes. Avec la difficulté pour Cholet de faire face à la concurrence du Pôle France (qui est de nouveau parvenu à attirer les plus gros potentiels des dernières générations) et de l'ASVEL qui attire du très beau monde (Houinsou, Douala, Malwaya...) avec les exemples de Maledon, Strazel et surtout la Tony Parker Adéquat Academy, sans oublier les clubs qui lancent des jeunes très tôt actuellement (Paris, Nanterre...).

Mais rappelons que Cholet a du attendre sept ans entre les deux dernières Drafts de ses ex-poulains. En juin 2013, quand Rudy Gobert a été retenu, Killian Hayes n'avait pas encore 12 ans. Le prochain appelé est ainsi peut-être chez lui à attendre que sa saison U13 ne reprenne.