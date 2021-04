Record de passes décisives pour Killian Hayes, mais défaite pour Detroit contre Dallas

NBA

Crédit photo : Youtube

Sans Luka Doncic, les Mavericks de Dallas ont dû s'en remettre à Tim Hardaway Jr. (42 points) pour l'emporter contre les Detroit Pistons, 115-105. Les deux Français du Michigan, Killian Hayes et Sékou Doumbouya, étaient titulaire et ont tout deux réalisé une belle partie. Malgré une adresse un peu compliquée, 2 points à 1/6 aux tirs, l'ancien meneur de Cholet a réalisé son record en carrière à la passe avec 11 caviars, ajoutant également 2 interceptions en 30 minutes. A ses côtés, Sékou Doumbouya a bien profité du temps de jeu qui lui a été donné (29 minutes). L'ancien du Limoges CSP a inscrit 14 points à 5/10 aux tirs, pris 2 rebonds et donné 1 passe décisive.

Dans le match opposant Brooklyn à Indiana, Caris LeVert (36 points) n'a pas pu dominer Kevin Durant (42 points et 10 passes décisives) et les Nets se sont imposés 130 à 113 chez des Pacers décimés par les blessures. Déjà privés du futur adversaire des Bleus à l'Euro 2022, Domantas Sabonis, Myles Turner et de T.J. Warren, Indiana a perdu Malcolm Brodgon en début de match. C'est un véritable cauchemar pour les Pacers qui se battent pour le play-in. A Brooklyn, l'arrière français Timothé Luwawu-Cabarrot a compilé 7 points à 3/5 aux tirs, 1 rebond et 3 passes décisives en 19 minutes.

Les frenchies de la nuit



Sekou Doumbouya: 14 PTS

Killian Hayes: 2 PTS, 11 AST, 2 STL

Théo Maledon: 16 PTS, 4 AST

TLC: 7 PTS, 3 AST [Nets win] pic.twitter.com/Jg1JJen3QZ — NBA France (@NBAFRANCE) April 30, 2021

Théo Maledon a également réalisé un bon match avec OKC contre les Pelicans de La Nouvelle Orléans mais nouvelle défaite pour le Thunder, 109-95. Le meneur termine la rencontre avec 16 points à 5/12 aux tirs, dont 2/6 à 3-points, 1 rebond et 4 passes décisives en 31 minutes. Son coéquipier Jaylen Hoard n'est pas entré en jeu. De leur côté, les Pelicans se rapprochent de la dixième place, synonyme de play-in, grâce à un Zion Williamson toujours aussi impactant (27 points à 12/24 aux tirs).

Axel Toupane, quant à lui, n'est pas entré en jeu dans la défaite surprise des Bucks, 143-136, face aux Rockets d'un Kevin Porter Jr. record (50 points et 11 passes décisives).