Record de points égalé pour Killian Hayes cette saison, Evan Fournier passe les 9 000 points

NBA

Contre les Atlanta Hawks ce lundi, Killian Hayes a réalisé l'un de ses meilleurs matches en NBA. Auteur de 13 points (record de la saison égalé) à 5/8 de réussite aux tirs et de 4 rebonds, le Choletais l'a aussi joué collectif en distribuant 6 passes décisives. Dans un match tendu et qui a vu les Pistons s'imposer après prolongation, le coach Dwane Casey a bien fait de laisser le joueur français 30 minutes sur le parquet. Son compatriote et adversaire du soir Timothé Luwawu-Cabarrot n'a rien pu faire statistiquement en 43 secondes sur le parquet. Détroit engrange une troisième victoire de suite. Prochain grand rendez-vous ce mercredi pour la franchise du Michigan avec la réception des Chicago Bulls de DeMar DeRozan et Zach Lavine.





@iam_killian ⎜ vs. Hawks



13 PTS / 4 REB / 6 AST / 1 STL



Victoire des @DetroitPistons en OT : 110-113 pic.twitter.com/nbxIbhrN5S — NBA France (@NBAFRANCE) March 8, 2022

Les Knicks de retour ?

Alors que leurs prédécesseurs au classement, les Hawks, ont perdu, les New York Knicks empochent une deuxième victoire de suite après leur succès 131-115 contre les Kings. La franchise de la grosse pomme se relance dans la course au play-in après 7 défaites consécutives et beaucoup de frustration. Evan Fournier a contribué ce succès avec 15 points à 5/14 (dont 3/10 à 3-points) et 1 rebond en 26 minutes. Avec ses 15 points, il dépasse la barre des 9 000 points inscrits en NBA. Ce mercredi, les joueurs de Tom Thibodeau vont tenter de réaliser la passe de trois.

Nouvelle défaite et nouveau double-double pour Gobert



En parlant de Dallas, les Mavs se sont imposés 111-103 contre le Jazz de Rudy Gobert. Ce dernier a encore réalisé un double-double, le sixième consécutif. Face à la franchise texane, "Gobzilla" a inscrit 12 points à 3/5 à 2-points et un beau 6/6 aux lancers-francs en plus des 13 rebonds captés et des 3 contres en 34 minutes. Mais face à Luka Doncic (35 points et 16 rebonds), cela n'a pas été suffisant. Cinquième à l'Ouest avec 40 victoires en 65 matches, l'équpie de Frank Ntilikina (malade et donc absent sur ce match) revient juste derrière Utah (40 victoires et 24 défaites). Le Jazz va vite devoir retrouver la victoire, cela tombe bien ils jouent ce mercredi contre les TrailBlazers qui sont dans le dur avec 5 défaites à la suite en l'absence de Damian Liliard et Jursuf Nurkic. Ces derniers viennent de se faire corriger par les Grizzlies 125-81.