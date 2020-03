Record de points pour Ntilikina, Luwawu-Cabarrot décisif chez les Lakers

NBA

Crédit photo : Clutchpoints

Le départ, semble-t-il volontaire, de Kenny Atkinson, n'a pas affecté les Brooklyn Nets. Au contraire. Mardi soir, ils sont allés s'imposer sur le parquet des Los Angeles Lakers, qui ont le deuxième meilleur bilan de la NBA. En sortie de banc, l'ailier français Timothé Luwawu-Cabarrot a eu un bel impact (13 points à 5/13 aux tirs dont 2/7 à 3-points, 2 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes), notamment dans le troisième quart-temps. Petit à petit, "TLC" monte en puissance. Il réalise une saison honorable (6,3 points à 40,6% de réussite aux tirs et 2,3 rebonds en 17 minutes), sans doute sa meilleure depuis son exercice rookie en 2016/17.

En déplacement à Washington D.C., les New York Knicks se sont inclinés 120 à 115. Après un mauvais départ, ils ont bénéficié d'une belle entrée de Frank Ntilikina. Adroit, l'Alsacien a ramené les siens puis leur a permis de passer devant. Mais les Wizards ont repris le dessus lors de l'ultime période. Ntilikina n'a pas perdu son adresse et finit par atteindre la barre des 20 points (à 6/9 aux tirs, dont 3/5 à 3-points) pour la première fois de sa carrière. Il termine en double-double puisqu'il a également donné 10 passes décisives, en plus de prendre 2 rebonds et volé 2 ballons. Du côté de Washington D.C., Ian Mahinmi n'est pas entré en jeu.

Enfin, Elie Okobo n'a joué que 2 minutes lors de la défaite de Phoenix à Portland (121-105).