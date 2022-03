Retour en double-double mais retour perdant pour Rudy Gobert

NBA

Contre Milwaukee, Rudy Gobert a réalisé un énième double-double avec 18 points à 6/8 de réussite aux tirs, 14 rebonds et 1 interception en 31 minutes sur le parquet. Remis de sa blessure au pied gauche, "Gobzilla" a retrouvé son rythme sur le terrain après avoir raté les deux dernières rencontres. Cependant, le Jazz a été défait 117-111 par les Bucks, et doit vite se reprendre car la franchise de Utah affiche le même bilan (42 victoires et 26 défaites) que les Mavs de Dallas qui sont cinquièmes de la conférence Ouest. Quatrième et cinquième, les deux équipes s'affronteront sûrement au premier tour des playoffs. Reste à savoir qui aura l'avantage du terrain.





Rudy Gobert ⎜ vs. Bucks



18 POINTS

14 REBONDS

6-8 FG



Le Jazz s'incline face aux Bucks pic.twitter.com/oftrrjCu1J — NBA France (@NBAFRANCE) March 15, 2022

Les Clippers bien ancrés à leur huitième place



Opposés aux Cleveland Cavaliers, les Clippers se sont inclinés 120-111 après prolongation. Dans cette rencontre Nicolas Batum a fini à 6 points à 2/8 aux dont 2/7 de réussite aux tirs à 3-points, 4 rebonds défensifs, 6 passes décisives, 2 interceptions et & contre en 33 minutes sur le parquet. Le contre de Nicolas Batum a été clutch car les Cavs menaient 108-106 en prolongation et "Batman" a stoppé une tentative de alley-oop qui aurait pu donner 4 points d'avance aux adversaires. La franchise californienne reste huitième de la conférence Ouest après ce revers avec 36 victoires et 35 défaites. Minnesota est septième avec 40 victoires et 30 défaites tandis que les Lakers sont neuvièmes avec 29 victoires et 39 défaites. On peut déjà dire que les Clippers finiront huitièmes de la conférence Ouest et joueront le play-in contre le neuvième, sauf énorme et improbable changement de situation.

Le Thunder s'est incliné 134-116 contre les Charlotte Hornets. Olivier Sarr a marqué 7 points à 2/5, pris 7 rebonds dont 3 offensifs, distribué 3 passes décisives et contré une fois en 32 minutes. Son coéquipier Théo Maledon a eu du mal à régler la ligne de mire avec 6 points à 2/9. Il s'est rattrapé en prenant 7 rebonds, en donnant 4 passes décisives et en interceptant une fois la gonfle en 30 minutes. Le coach d'OKC semble faire confiance aux deux Français en leur offrant de plus en plus de temps de jeu. Cependant, la franchise d'Oklahoma enchaîne un sixième revers consécutif et reste quartorzième de la conférence Ouest avec 20 victoires et 48 défaites. Dans 14 matches, ça sera les vacances pour OKC.