Rien de grave pour Killian Hayes

Sorti sur blessure lundi contre Milwaukee, le meneur français des Détroit Pistons Killian Hayes a passé une IRM ce mardi. Le rookie ne souffre que d'une contracture musculaire à la hanche indique Detroit Free Press. Il est incertain pour le deuxième match de suite des Bucks, qui a lieu ce mercredi soir.

