Rudy Gobert (20 points) et Utah l'emportent à Atlanta

NBA

Rudy Gobert a été dominant (20 points à 5/9 aux tirs, 13 rebonds, 1 passe décisive et 3 contres en 37 minutes) et décisif jeudi soir lors de la victoire d'Utah à Atlanta (106-111). Un rebond offensif suivi d'un dunk à 42 secondes de la fin ont permis au Jazz de prendre l'avantage dans ce match très serré. Il a également contré la dernière tentative de tir des Hawks. Il aurait néanmoins pu permettre aux siens de sécuriser leur 17e victoire (en 28 rencontres) un peu plus tôt s'il avait converti plus de lancers-francs (10/19).