Rudy Gobert (23 points, 20 rebonds) énorme contre les Clippers

NBA

En déplacement chez l'un de ses concurrents à l'Ouest, le Jazz d'Utah n'a pas laissé de chance aux Los Angeles Clippers. L'équipe de Quin Snyder s'est imposé 114 à 96 face à une équipe privée de Paul George, Kawhi Leonard mais aussi Nicolas Batum (commotion cérébrale) et Luke Kennard. Outre Donovan Mitchell (24 points à 9/22 aux tirs), le Jazz s'est appuyé sur Rudy Gobert. Le pivot picard a largement dominé son vis à vis, Serge Ibaka, finissant à 23 points à 8/12 aux tirs et 20 rebonds en 32 minutes, et l'équipe de Salt Lake City a pris le dessus en deuxième mi-temps. De quoi signer sa 20e victoire sur les 21 dernières rencontres.

A l'Ouest également, Oklahoma City s'est incliné chez les Memphis Grizzlies (122-113). Face à Ja Morant, auteur de son premier triple-double cette saison, Théo Maledon a scoré (14 points à 4/7 aux tirs dont 4/5 à 3-points, 5 rebonds et 2 passes décisives en 34 minutes) mais cela n'a pas suffit pour le Thunder.

A l'Est, Evan Fournier a gagné pour son retour de blessure (dos). Grâce notamment à ses 19 points à 8/15 (3/5 à 3-points), 3 rebonds et 3 passes décisives en 31 minutes, Orlando a battu la surprenante équipe de New York (14 victoires, 16 défaites) 107 à 89. Chez les Knicks, Frank Ntilikina n'est toujours pas entré en jeu, tout comme Vincent Poirier pour Philadelphie et Sekou Doumbouya avec Détroit à Chicago (qui n'avait pas sélectionné Adam Mokoka pour cette rencontre).