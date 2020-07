Rudy Gobert "prêt à aller sur le terrain pour essayer de gagner le titre"

Avec son test positif, le 12 mars, la NBA avait pris conscience de la réalité et du danger d'une épidémie de Covid-19 alors encore naissante. La ligue avait aussitôt suspendu la saison. Peu avant d'être diagnostiqué, Rudy Gobert (2,16 m, 28 ans) avait eu le tort, il s'en est expliqué et excusé depuis, de faire une mauvaise blague, touchant tous les micros présents devant lui à la fin d'une conférence de presse, dans un signe de défiance envers la maladie. Cette maladresse lui a valu un torrent d'injures sur les réseaux sociaux. Le pivot du Jazz d'Utah est revenu, pour ESPN, sur ce douloureux épisode :

Après les excuses, le double meilleur défenseur de l'année a ensuite montré son investissement via des dons. Mais son attitude initiale avait aussi généré des tensions dans le vestiaire du Jazz, notamment avec la star de l'équipe, Donovan Mitchell, qui a aussi contracté le Covid-19. D'abord très agacé, l'arrière dit avoir pardonné le Français. Où en est leur relation aujourd'hui, alors que l'équipe a repris l'entraînement et va bientôt se cloîtrer dans la bulle d'Orlando pour la reprise de la saison, prévue fin juillet ? "Good", lâche Gobert, rejoignant son coéquipier sur ce point.

"Beaucoup de choses se passent et ça a été un processus", développe le pivot. "Mais je suis heureux à l'idée de rejouer au basket avec mon équipe et de retrouver la compétition. Je suis prêt à essayer d'aller là-bas et essayer de gagner le championnat. C'est l'objectif. Pour être honnête, après tout ce que nous avons vécu, en tant qu'équipe et en tant qu'êtres humains, ce serait un beau comeback."