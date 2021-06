Rudy Gobert (Utah) élu pour la troisième fois meilleur défenseur de la saison NBA

NBA

Crédit photo : NBA

Quelques heures après son contre décisif contre les Clippers dans le match 1 de la demi-finale des playoffs NBA, Rudy Gobert (2,15 m, 28 ans) vient de recevoir son troisième trophée de meilleur défenseur de saison régulière 2020-2021. "Gobzilla" avait déjà remporté le titre en 2018 et en 2019. Cette saison, il alignait des moyennes de 13,5 rebonds, 0,6 interception et surtout 2,7 contres par match.

Le Picard a fini leader de la NBA au nombre de contres sur la saison (190), de rebonds (960), et notamment de rebonds défensifs (720) ainsi qu'à la moyenne de rebonds défensifs (10,1) mais aussi, dans un autre registre, au pourcentage de réussite aux tirs (67,5%). Gobert et le Jazz réalisent une très belle saison. Ils ont fini avec le meilleur bilan de la ligue, avec 52 victoires et 20 défaites. L'équipe de Salt Lake City a terminé avec le quatrième defensive rating juste derrière les Lakers, les Sixers et les Knicks. Le système défensif de Quin Snyder est construit autour de Rudy Gobert, roi de la défense "protect" sur pick and roll, grâce à sa taille, son envergure et surtout sa motricité pour un joueur de ce gabarit. Ses adversaires ne tirent ainsi qu'à 48% de réussite près du panier, dès lors qu'il se trouve dans les parages.

Ses coéquipiers l'ont surpris en lui offrant le trophée lors de son entrée dans les vestiaires de l'équipe. Au classement, il dépasse largement, avec 464 points, Ben Simmons (287 points) et Draymond Green (76 points). Rudy Gobert égale Dwight Howard dans le nombre de titre de meilleur défenseur de la saison (3). Ils sont seulement devancés par Dikembe Mutombo et Ben Wallace (4).