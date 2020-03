Rudy Gobert a retrouvé son impact

NBA

Crédit photo : Utah Jazz

Ca y est, la machine est relancée. Rudy Gobert a signé son 44e double-double de la saison (18 points à 7/8 aux tirs, 14 rebonds et 2 contres en 34 minutes) lors de la victoire du Jazz d'Utah (104-112) chez les New York Knicks de Frank Ntilikina (4 points à 2/3 et 2 passes décisives en 20 minutes).

Après sa belle victoire à Boston après prolongation, Brooklyn n'a pas réussi à enchaîner contre Memphis, avec une lourde défaite (79-118). Timothé Luwawu-Cabarrot a été responsabilisé malgré sa maladresse (8 points à 2/7 aux tirs dont 0/5 à 3-points, 1 rebond et 1 passe décisive en 27 minutes). Au contraire, Boston s'est repris en s'imposant à Cleveland. Mais Vincent Poirier n'a pas joué.

Evan Fournier (17 points à 6/9, 1 rebond et 2 interceptions en 34 minutes) et Sekou Doumbouya (3 points à 1/4 et 2 rebonds en 13 minutes) ont également perdu, à Miami (116-113) pour Orlando et contre Oklahoma City pour Détroit (107-114).