Rudy Gobert All-Star, enfin

NBA

Crédit photo : NBA

Excellent cette saison (15,7 points à 68,6% de réussite aux tirs et 61,1% aux lancers francs, 14,6 rebonds, 1,6 passe décisive, 2 contres et 2 balles perdues en 34 minutes) et particulièrement depuis un mois (encore 21 points à 9/10 et 11 rebonds jeudi soir contre Denver), Rudy Gobert a été sélectionné pour la première fois de sa carrière au All-Star Game NBA.

"When I look back ... all the things that I've been through as a person, it's pretty amazing to be there today."



» https://t.co/HIqhCqu31A pic.twitter.com/gqCGhxB20F — Utah Jazz (@utahjazz) January 31, 2020

Le pivot du Jazz d'Utah (quatrième à l'Ouest avec 32 victoires en 48 matchs) sera accompagné par son coéquipier, l'arrière Donovan Mitchell. Le Picard est le troisième Français de l'histoire à participer à un All-Star Game NBA après Tony Parker et Joakim Noah.

Voici tous les joueurs convoqués pour le All-Star Game NBA 2020, qui se déroulera le 16 février à Chicago :

CONFÉRENCE EST

TITULAIRES : Trae Young, Kemba Walker, Giannis Antetokounmpo, Pascal Siakam et Joel Embiid

REMPLAÇANTS : Jimmy Butler, Kyle Lowry, Ben Simmons, Khris Middleton, Jayson Tatum, Bam Adebayo et Domantas Sabonis

CONFÉRENCE OUEST

TITULAIRES : James Harden, Luka Doncic, LeBron James, Kawhi Leonard et Anthony Davis

REMPLAÇANTS : Damian Lillard, Donovan Mitchell, Nikola Jokic, Rudy Gobert, Brandon Ingram, Russell Westbrook et Chris Paul

Le 6 février, les deux capitaines Giannis Antetokounmpo et LeBron James sélectionneront 4 titulaires chacun et 7 remplaçants pour composer leur équipe.