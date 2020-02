Rudy Gobert avant son premier All-Star Game : "Le 4e quart va être plus intense que d’habitude"

NBA

A Chicago,

Faut-il préciser que le pivot français Rudy Gobert est heureux d’être là ? « Je suis très enthousiaste et fier d’être ici, au All-Star Game, de représenter mon équipe avec Donovan Mitchell, et de représenter mon pays. Après 7 ans en NBA, cela représente beaucoup ». Les pleurs de l’année passée, honteusement moqués, sont effacés : Rudy Gobert participe à son premier All-Star Game. Le Français n’a en tout cas pas de mots à offrir à ceux qui se sont moqués de lui l’année passée : « Non pas vraiment. Quand on est sous les projecteurs, peu importe ce que tu fais, les gens auront des opinions. Et ces gens ne savent pas vraiment d’où tu viens et ce que tu as accompli. J’ai toujours un sentiment de revanche mais pas seulement pour ça. C’est un peu l’histoire de ma carrière, il y a des choses qui me motivent plus que d’autres ».

Reste que le double tenant du titre de défenseur de l’année compte bien profiter de son week-end. « Je veux passer du bon temps et pourquoi pas inspirer les enfants en France et partout dans le monde, et essayer de remporter la victoire ». Grâce à de la défense, souvent absente lors de cet événement ? « On va voir, on va tenter de gagner ce match et ce serait cool pour moi de remporter mon premier All-Star Game. Et pour mon équipe et les enfants (NDLR : de l’association choisie par la Team Giannis), ce serait aussi sympa de gagner. Je pense que le quatrième quart va être plus intense que d’habitude. Car il y a un objectif, et il n’y aura pas de temps ».