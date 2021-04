Rudy Gobert avec un gros double-double dans la large victoire de Utah contre Houston

NBA

Crédit photo : Youtube

La saison est déjà très compliquée pour Houston, donc forcément, quand on se retrouve face à la meilleure équipe de la ligue, le Jazz d'Utah, c'est encore plus difficile. Victoire facile de Utah 112-89, avec un Rudy Gobert encore une fois en mode aspirateur à rebonds, et surtout plus offensif qu'à son habitude. Le double meilleur défenseur de l'année termine avec 19 points à 9/12 aux tirs, 18 rebonds et 2 contres en 25 minutes.

RUDY!



19 POINTS

18 REBONDS

2 BLK - 9/12 FG@RudyGobert27 & le @UtahJazz prennent leur 44ème victoire de la saison face aux Rockets! #TakeNote pic.twitter.com/we0qy7SuP8 — NBA France (@NBAFRANCE) April 22, 2021

Portés par un 5 majeur très efficace (98 points), les Los Angeles Clippers se sont imposés, 117-105, contre les Memphis Grizzlies. L'ailier tricolore, Nicolas Batum, n'a pas eu besoin de forcer dans ce match, tant le 5 des Clippers, pourtant privé de Paul George et Kawhi Leonard, a été efficace. Le Français termine avec 2 points à 1/2, 4 rebonds et 4 passes décisives en 26 minutes. Chez les Grizzlies, Killian Tillie est entré 2 minutes, qu'il a rentabilisé avec un panier à 3-points.

A Tampa, on pouvait s'attendre à une victoire assez facile pour les Brooklyn Nets, tant la saison des Toronto Raptors est compliquée. Mais c'est tout l'inverse qui s'est produit, puisque ce sont les Canadiens que se sont imposés face aux deuxièmes de la conférence Est, 114-103. Timothé Luwawu-Cabarrot termine avec 6 points à 2/9 aux tirs et 2 rebonds.

Oklahoma City était en déplacement à Indianapolis pour affronter les Pacers, privés de Domantas Sabonis et de Myles Turner. Derrière un énorme duo, Malcolm Brogdon (25 points, 15 rebonds et 7 passes décisvies) - Caris LeVert (28 points), c'est Indiana qui s'est imposé face au Thunder, 122-116. Le meneur français d'OKC Théo Maledon a compilé 9 points à 3/10 aux tirs, 2 rebonds et 7 passes décisives en 36 minutes. Son coéquipier, Jaylen Hoard continue d'être efficace en sortie de banc, avec 8 points à 4/5 aux tirs et 4 rebonds en 13 minutes.

Théo & Jaylen



Théo Maledon: 9 PTS, 7 REB, 2 REB@JaylenHoard: 8 PTS, 4 REB, 1 STL



Le Thunder s'incline 116-122 face aux Pacers! pic.twitter.com/OtaN4ZdwEj — NBA France (@NBAFRANCE) April 22, 2021

A Cleveland, Adam Mokoka a retrouvé le chemin des parquets avec les Bulls. L'arrière français a joué 3 minutes pour 2 points et 1 rebond. Mais c'est Cleveland qui s'est imposé 121-105 face à des Bulls très timides. Chicago perd d'ailleurs sa place au play-in au profit des Wizards, vainqueurs de Golden State.

Chez les New York Knicks, Frank Ntilikina n'a pas été utilisé non plus, lors de la huitième victoire de suite des coéquipiers de Julius Randle (40 points), face aux Atlanta Hawks, 127-117, après prolongation. Les New-Yorkais reprennent, de ce fait, la quatrième place de la conférence Est à leurs adversaire du jour, continuant ainsi leur magnifique saison.

Killian Hayes et Sékou Doumbouya ont, eux, été mis au repos contre Dallas. Victoire des Mavs 127-117.