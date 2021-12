Rudy Gobert dominant, Jaylen Hoard a joué avec OKC

NBA

Rudy Gobert a de nouveau été le plus fort à l'intérieur. Dans la victoire du Jazz en back-to-back face à Portland (120-105), le pivot a été géant : 22 points à 8/10 aux tirs, 14 rebonds dont 5 rebonds offensifs et 2 contres. Le natif de Saint-Quentin a été littéralement partout : il a même adressé un message au public du All-Star Game de la LNB en France, dans la soirée de mercredi !

De son côté, le Thunder a perdu à Phoenix (115-97) avec trois joueurs français utilisés. Théo Maledon n'a pas pu faire grand chose malgré ses 17 minutes de temps de jeu. Il termine la rencontre à 4 points à 1/4 aux tirs, 4 rebonds et 1 passe décisive. Olivier Sarr, qui avait fait ses débuts NBA mercredi avec une belle performance, n'a joué qu'une minute ce mercredi, soit une de moins que Jaylen Hoard (2 rebonds), qui jouait son premier match NBA de la saison. C'est la première fois depuis le trio Parker - Diaw - De Colo en 2014 que trois Français ont été alignés par une même équipe NBA sur un match.

A Memphis, Killian Tillie a joué 20 minutes en sortie de banc, dans la victoire des siens contre les Lakers (104-99) Néanmoins, le Français s'est un peu effacé : 0 point à 0/4 aux tirs, 6 rebonds, 2 interceptions et 1 passe décisive. Il a récemment gagné du temps de jeu avec l'indisponibilité de Brandon Clarke notamment. Ce dernier étant de retour, Tillie devrait retrouver prochainement un rôle moins important sur le banc des Grizz.

Enfin à Dallas, Frank Ntilikina a bien renvoyé la confiance affichée par son coach Jason Kidd. Toujours titulaire en l'absence de Luka Doncic, le meneur a eu le plus gros temps de jeu de son équipe avec 38 minutes. Ainsi, il a compilé 9 points à 1/8 aux tirs dont 1/2 à 3-points, 3 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions. Malgré cela, Dallas se fait crucifier par un 3-points au buzzer de Chimezie Metu et a perdu à Sacramento 95-94.





9 points / 3 reb / 3 asts / 2 stl



Le match de @FrankLikina en images, #MFFL s'incline à Sacramento pic.twitter.com/lYDpHfIr9i — NBA France (@NBAFRANCE) December 30, 2021

Au rayon des absences françaises, Evan Fournier n'a pas pris part à la rencontre des Knicks à Detroit (94-85) à cause d'une douleur à la cheville. Timothé Luwawu-Cabarrot lui est toujours dans le protocole sanitaire pour Atlanta (match perdu face aux Bulls 117-131) tandis que Nicolas Batum est également gêné à la cheville et n'a pas assisté à la victoire des Clippers 91-82 à Boston.