Rudy Gobert dominant face à OKC, Théo Maledon a rejoué

NBA

Crédit photo :

Après sa défaite contre Memphis, Utah est allé à Oklahoma City dans le but de retrouver le succès. C'est chose faite. Le Jazz s'est imposé 110 à 104 au terme d'un match serré. Maladroit jusque là, Donovan Mitchell a marqué 6 points de suite dans la dernière minute pour que son équipe se détache et signe un 12e succès cette saison. Plus régulier, Rudy Gobert a lui fini avec 15 points à 5/7 aux tirs, 17 rebonds, 2 interceptions et 5 contres en 39 minutes.

Dans le camp d'en face, Théo Maledon a joué pour le Thunder, après un passage de deux semaines en G-League. Le meneur a passé 13 minutes sur le parquet pour 6 points à 1/3 aux tirs et 4/4 aux lancers francs et 2 rebonds.

Killian Hayes blessé (pouce), Killian Tillie non utilisé, Timothé Luwawu-Cabarrot a été le troisième joueur français à jouer ce mercredi. Il a passé 4 minutes sur le parquet (pour 2 passes décisives) lors de la facile victoire des Atlanta Hawks à San Antonio (106-124).